KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde kitapseverlerle bir araya geldi. Büyükşehir Halk Kütüphanesi'ni en aktif kullanan ve en fazla kitap okuyan kitap dostlarıyla buluşan Başkan Büyükakın, "Kütüphanelerin ışığı sönmezse, memleketin ışığı da sönmez" dedi.

KİTAP DOSTLARIYLA BULUŞMANIN MUTLULUĞU

Büyükşehir Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen kitap dostları buluşmasında konuşan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Burada sizlerle ve bu kütüphaneden en fazla kitap okuyan hemşehrilerimle buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Geçen yıl da Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap dostlarımla buluşmuştum. Burada sizlerle olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

KÜTÜPHANELER MEKANDAN BAĞLAMINDAN KOPTU

Buluşmada Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, insanlığın kitaplar ve okuma ile ilgili sürecine ışık tutacak fikirlerini paylaştı. Eski dönemlerde mekana bağlı büyük kütüphaneler yapıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Dünya başka yere gidiyor. Artık kütüphaneler mekan bağlamından koptu. Sanal mekanlar, dijital kütüphaneler yeni ortamlar olarak kendine karşılık buldu. Biz de bu değişime kayıtsız kalamazdık. Basılı kitapların olduğu gerçek kütüphanemizin yanında binlerce kitabın yer aldığı dijital kütüphanemizi de oluşturduk" ifadelerini kullandı.

KAĞIDA DOKUNMAK BİR BAŞKA

Kağıda dokunmanın başka bir duygu olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Okuduğunuz bir cümlenin altını çizmenin keyfi başka. Bazen online okumak mı yoksa kitapla yüz yüze olmak mı iyi diye düşünüyorum. Eskiden bir kitaba ulaşmak için kilometrelerce yol kat ederken, şimdi elektronik imkânlarla o kitaba ulaşabiliyorsunuz. Sanki avantaj ve dezavantaj bir arada gibi" şeklinde konuştu.

GENÇKEN YAPILAN OKUMALAR ÖNEMLİ

Gençlik döneminde günün 10 saatini okumaya ayırdığı dönemler olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "O dönemden biriktirdiklerimiz halan devam ediyor. Gençken okuduğunuzda sonra okumak kolaylaşıyor. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu yaptığınız okumalar karşılık bulacaktır" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN OKURLARINA ANLAMLI HEDİYE

Son derece keyifli bir ortamda gerçekleşen sohbetin sonunda Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni aktif olarak kullanan ve en çok kitap okuyan 100 kişiye 6 kitaptan oluşan kitap seti hediye etti. Her yaş grubundan 5'er kişiye kitap seti hediye eden Başkan Büyükakın, önümüzdeki yıl daha fazla kitapseverle buluşmak istediğini belirtti.

21 BİN BASILI, 22 BİN 500 DİJİTAL KİTAP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde Genel Konular, Felsefe, Din, Toplum Bilimleri, Dil ve Dil Bilim, Doğa Bilimleri ve Matematik, Teknoloji (Uygulamalı Bilimler), Güzel ve Dekoratif Sanatlar, Edebiyat (yetişkin ve çocuk), Tarih, Coğrafya ana başlıklardaki konularda 21.000 basılı yayının yer alıyor. Her yıl yeni alımlar ve bağışlarla kitap sayısı artan kütüphanede ayrıca, dijitalde 22.500 e-Kitapla hizmet veriliyor.

YILLIK 120 BİN ZİYARETÇİ

2021 yılı içerisinde 120 bin kitapseverin ziyaret ettiği kütüphanenin 10 bin kayıtlı üyesi aynı yıl 26 bin kitabı da ödünç aldı. Büyükşehir Halk Kütüphanesi, pazartesi günleri hariç, haftanın her günü 08.30-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.