Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle çocuklara kitap okumayı sevdirmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Kültür Merkezinde 'Ağaçlar Kitap Açtı, Şimdi Hasat Zamanı' etkinliği düzenlendi.

Renkli ve keyif dolu anların yaşandığı etkinliğe; Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Şahin, Öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kütüphanelerin toplumların ortak hafızası olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolunun kitap okumaktan geçtiğini ifade ederken, dünyada bilgiye sahip olmak, her alanda en ileri seviyedeki toplumların ortak özelliği olduğunu söyledi.

Okuma alışkanlığının kazanma noktasında kütüphanelerin önemli bir konumda olduğunu söyleyen Başkan Çınar, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından Kütüphane Haftasına yakışan güzel bir etkinlikte, geleceğimizin umudu olan çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Belediye olarak her zaman eğitime ve okumaya büyük önem veriyoruz. İlçemizin farklı noktalarında hizmet veren Millet Kıraathanelerimiz, Yeşilkonaklarımız, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezlerimiz, Robotik Kodlama ve Teknoloji Atölyelerimiz aracılığıyla genç neslimizin kendisini yetiştirmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarması için her türlü hizmeti sunuyoruz. Kitap okumak ise eğitimin, bilimin, kısacası insan olmanın temelini oluşturuyor. Bilgiye ulaşmayı sağlayan yollardan biri de insanlara bilgi hazinelerinin kapılarını açan kütüphanelerimizdir. Kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Kitap okumak erken yaşlarda öğrenilmesi gereken en önemli davranış biçimidir. Hayatımızın merkezine kitap okumayı, araştırmayı ve farklı konularda bilgi edindirmeyi yerleştirirsek daha güzel ve daha donanımlı bir hayata sahip oluruz. Bir toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi olan kütüphaneler, bilgilenme ve okuma medeniyetimizin en temel yapı taşlarından bir tanesidir. Günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar, bilimsel, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gücü elinde tutan toplum olarak nitelendirilmektedir." diye konuştu.

Yeşilyurt'ta eğitime çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Belediye olarak özellikle çocuklarımızın daha fazla kitap okuması, yeteneklerini geliştirmesi, kültürel ve sportif yönden sağlıklı bir hayata sahip olmaları için eğitim merkezlerimizin yanı sıra yeni nesil spor sahalarımızın sayısını artırıp, bu alanda ciddi farkındalık oluşturan bir hizmet anlayışıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugünlerine hem de geleceklerine katkı sunuyoruz. Bilinçli ve bilgili bir toplum modeli için öncelikle çocuklarımızı kitap okumaya, sportif ve kültürel etkinliklere katılmalarını teşvik etmeliyiz. Çünkü bir toplum okumaz, araştırmaz ve geçmişteki bilgilerini yeni bilgileri ile sentezlemezse gelişim gösteremez. Milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri yüksek, kendine güvenen, analitik düşünebilen genç nesillerin yetişmesi; okumaya, anlamaya ve sentez yapmaya bağlıdır. Bizler bu anlayışla kütüphanelerimize yapılacak her türlü desteği, ülkemizin geleceğine yapılmış katkının bir parçası olarak değerlendirmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın erken yaşlarda kitap okumalarına, spor yapmalarına ve sosyal yönlerini geliştirmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Tek bir çocuğumuzun bile kaybolmasına, kötü alışkanlıklar edinmesine gönlümüz razı gelmez, her çocuk değerlidir, her çocuk kıymetlidir. Bilgi ve teknoloji çağında olmamız vesilesiyle çocuklarımızın teknolojik zekalarını ön plana çıkarmak amacıyla robotik kodlama merkezlerimizi açtık. Biz çocuklarımızın robotik kodlamada, inovasyonda ve yeni teknolojik aletlerin üretiminde önde olmasını hedefliyoruz ve bunu sağlamak için de teknoloji atölyelerimizi hizmete sunduk. Yeter ki çocuklarımız okumak, araştırmak ve bilgiye ulaşmak istesin, Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Bugün ki etkinliğimizde çocuklarımızın kültürel yönden gelişmelerini destekleyecek hizmetlerimize ayrı bir değer ve güzellik katmıştır.Ağacın dallarına yerleştirilen kitaplarımızdan istediğini alacak olan çocuklarımızın okuyacakları kitaplarla hayatlarına yeni bir anlam daha katacaklar. Eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu canlı tutarak çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, okuma sevginizin hiç eksilmemesi dileği ile Kütüphane Haftası'nı kutluyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise, 'Ağaçlar Kitap Açtı, Şimdi Hasat Zamanı' etkinliğinin Kütüphaneler Haftasına yakışır, güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik etti.

Konuşmaların ardından Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi bahçesindeki ağaçların dallarına yerleştirilen kitaplara büyük ilgi gösteren çocuklar, istedikleri kitabı alarak güzel ve keyif dolu anlar yaşadılar.

