Haberler

Kutup Mühendisliği Projeleri Uygulanabilir Değil: Bilim İnsanları Uyardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim değişikliği nedeniyle buzul erimesini durdurmak için geliştirilen 'kutup mühendisliği' projeleri, bilim insanları tarafından uygulanabilir ve güvenli bulunmadı. Uzmanlar, bu yöntemlerin kalıcı çevresel tahribata yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İklim değişikliği kaynaklı buzul erimesini durdurmak amacıyla geliştirilen "kutup mühendisliği" projelerinin uygulanabilir ve güvenli olmadığı, bu girişimlerin kalıcı çevresel tahribata yol açabileceği belirtildi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kutup bölgelerindeki buzulları korumak için son yıllarda bilim camiasında öne çıkan ve aralarında deniz tabanına devasa perdeler yerleştirilmesi ile karbon emici planktonları çoğaltmak için okyanuslara besin eklemek gibi yöntemlerin yer aldığı 5 öneriyi inceledi.

Yüksek teknoloji "kutup mühendisliği" projelerinin etkili, uygulanabilir ve güvenli olmadığını aktaran uzmanlar, bahsi geçen yöntemlerin çoğunun sahada test edilmediğini kaydetti.

Bilim insanları, bu girişimlerin kutup ekosisteminde tahribata neden olabileceğini vurguladı.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden buzul bilimci ve araştırmanın baş yazarı Martin Siegert, projelerin çoğunun "iyi niyetli ancak hatalı" olduğunu dile getirdi.

Siegert, "Arktik ve Antarktika, dünyanın en sert koşullarına sahip bölgeleri. İnsanlık daha önce bu ölçekte hiçbir girişimde bulunmadı. Bu projeler, bölgedeki koşulları hesaba katmıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçları, "Frontiers in Science" dergisinde yayımlandı.???????

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor

Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.