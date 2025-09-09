Kutup Mühendisliği Projeleri Uygulanabilir Değil: Bilim İnsanları Uyardı

İklim değişikliği kaynaklı buzul erimesini durdurmak amacıyla geliştirilen "kutup mühendisliği" projelerinin uygulanabilir ve güvenli olmadığı, bu girişimlerin kalıcı çevresel tahribata yol açabileceği belirtildi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kutup bölgelerindeki buzulları korumak için son yıllarda bilim camiasında öne çıkan ve aralarında deniz tabanına devasa perdeler yerleştirilmesi ile karbon emici planktonları çoğaltmak için okyanuslara besin eklemek gibi yöntemlerin yer aldığı 5 öneriyi inceledi.

Yüksek teknoloji "kutup mühendisliği" projelerinin etkili, uygulanabilir ve güvenli olmadığını aktaran uzmanlar, bahsi geçen yöntemlerin çoğunun sahada test edilmediğini kaydetti.

Bilim insanları, bu girişimlerin kutup ekosisteminde tahribata neden olabileceğini vurguladı.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden buzul bilimci ve araştırmanın baş yazarı Martin Siegert, projelerin çoğunun "iyi niyetli ancak hatalı" olduğunu dile getirdi.

Siegert, "Arktik ve Antarktika, dünyanın en sert koşullarına sahip bölgeleri. İnsanlık daha önce bu ölçekte hiçbir girişimde bulunmadı. Bu projeler, bölgedeki koşulları hesaba katmıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçları, "Frontiers in Science" dergisinde yayımlandı.