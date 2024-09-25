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KUTSO Yönetimi Tropik Meyve Üretim Merkezi'ni Ziyaret Etti

KUTSO Yönetimi Tropik Meyve Üretim Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri, Batı Antalya'da kurulan Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Projeyle 39 farklı tropikal meyve çeşidinin adaptasyon çalışmaları yürütülüyor.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetim kurulu üyeleri, Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ile yönetim kurulu üyeleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Kumluca Meslek Yüksekokulu bahçesinde kurulan merkezi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında öğretim görevlisi Lokman Altınkaya'dan bilgi aldı.

Altınkaya, proje kapsamında kurulan seralarda mango, karambola, çerimoya, white sapote, makadamiya fındığı, ice cream bean, jambolan ve zerdeçal gibi türlere ait 39 farklı çeşidin adaptasyon çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Projenin ilk bölümünün bölgede tropikal üretimin gelişimi için umut verdiğini aktaran Altınkaya, meslek yüksekokulu öğrencilerinin de tropik meyve yetiştiriciliği konusunda uygulama yapma imkanı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Kumluca antalya Ekonomi Güncel Tarım

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