KUTSO, Mali Müşavirlerle İşbirliğini Güçlendiriyor

KUTSO, Mali Müşavirlerle İşbirliğini Güçlendiriyor
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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen, mali müşavirlerle bir araya gelerek ticari faaliyetler ve dijital dönüşüm süreçlerine destek sunma konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ile yönetim kurulu üyeleri, Finike'de görev yapan mali müşavir ve muhasebecilerle bir araya geldi.

Görüşmede, KUTSO tarafından üyelere sunulan hizmetlerin etkinliği, bölgedeki ticari faaliyetlerin seyri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda, mali müşavirlerin görüş ve önerileri dinlendi, üyelerin beklentileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özen, oda yönetimi olarak mali müşavirlerle daha yakın, verimli ve daha güçlü bir iletişim kurma gayretinde olduklarını belirtti.

Üyelerin dijital dönüşüm süreçlerine daha fazla destek vermeyi hedeflediklerini bildiren Özen, "Bugün burada bizimle olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri Odamızın dijital platformlarında ve faaliyetlerinde daha etkin olmaya, fikirlerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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