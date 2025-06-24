KUTSO'dan Mali Müşavirlerle İstişare Toplantısı

KUTSO'dan Mali Müşavirlerle İstişare Toplantısı
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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, mali müşavirlerle istişare toplantısı düzenleyerek, işletmelerin sürdürülebilirliği için kritik rollerine vurgu yaptı ve üyelerinin memnuniyetine odaklandıklarını belirtti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ilçede faaliyet gösteren Mali Müşavir ve Muhasebecilerle istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, mali müşavirlerin işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir role sahip olduğunu söyledi.

KUTSO olarak her zaman bölge ve ülke ekonomisinde yön verecek çalışmalara öncülük etmek istediklerini ifade eden Özen, "Mutlu üye, güçlü oda demektir. Üyelerin memnuniyeti önceliğimizdir. Bu amaçla üyelerimizin hizmetlerine destek olacak çalışmalar planlıyoruz. " dedi.

Özen, daha önce KUTSO'nun faaliyette olduğu diğer ilçelerde de aynı toplantıları gerçekleştirdiklerini bu toplantıların faydalı geri dönüşümünü önümüzdeki günlerde alacaklarını kaydetti.

Toplantıya, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kumluca Temsilcisi Ali Çelmeli ve KUTSO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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