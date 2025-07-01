KUTSO'dan Mali Müşavir ve Muhasebecilere İstişare Toplantısı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından, Kaş ilçesinde görev yapan mali müşavir ve muhasebecilere yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, toplantıda, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, katkı sunmak ve değer kazandırmak adına fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Birlikte yol yürüdükleri muhasebeci ve mali müşavirlerle istişarede bulunduklarını ifade eden Özen, daha önce Finike ve Kumluca'da istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Toplantının önemini anlatan Özen, "Sizler mesleki bilginizle sadece firmalara değil, odamıza da katkı sağlıyorsunuz. Sizlerden gelecek fikirlerle daha güzel hizmetler yapabilmek, projeler üretmek adına fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sizlerden gelen fikirler bizlere yol gösterici olacaktır." dedi.

Toplantı muhasebeci ve mali müşavirlerin çeşitli talep, fikir ve görüş önerilerini sunmalarıyla sona erdi.