KUTSO Akademi'nin İlk Programında Ekonomi ve Yatırım Stratejileri Ele Alındı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından düzenlenen "KUTSO Akademi" yeni sezonunun ilk programını, "Geleceğin Ekonomi Haritası, Dünya ve Türkiye 2025-2026" etkinliğiyle gerçekleştirdi.

Programa konuşmacı olarak ABD Merkez Bankası (FED) eski araştırma direktörü, Şahinöz Akademi kurucusu ve stratejik yönetim danışmanı Erkin Şahinöz katıldı.

Programda katılımcılara ekonomi ve finans alanında önemli bilgiler aktaran Şahinöz, gelişen ve her geçen gün globalleşen dünyada yatırımların kulaktan dolma bilgilerle değil, verilerin doğru analiziyle yapılması gerektiğini söyledi.

Yatırım yaparken ekonomik verilerin nasıl değerlendirileceğini örneklerle anlatan Şahinöz, Türkiye'nin büyüme sürecine girdiğini belirterek "Yeni yatırımların bu büyüme trendine uygun olarak şekillendirilmesi için verilerin doğru analiz edilmesi büyük önem taşıyor. Yatırım yaparken yalnızca yerel değil, ulusal ve küresel talepler de göz önünde bulundurulmalı. Ürettiğimiz ürün hangi pazara, hangi topluluğa hitap edecekse, yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeliyiz. Tüm bunları üretime geçmeden önce planlamalı, hedef pazarımızı net şekilde belirlemeliyiz. Aksi takdirde yanlış bir yönelim hem zaman hem de kaynak kaybına yol açabilir." dedi.

Şahinöz, ayrıca yatırımcıların kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli stratejilere odaklanması gerektiğini, verilerin ışığında yapılan planlı yatırımların Türkiye'nin büyüme sürecine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen de KUTSO Akademi olarak yaz aylarında bir süre ara verdikleri bilgilendirme ve eğitim programlarına tekrar başladıklarını söyledi.

Batı Antalya'nın ekonomik gelişiminde işletmelere yön göstermeyi kendilerine görev edindiklerini ifade eden Özen, "Her ay üyelerimiz ve bölgemiz için farklı konu ve konuklarla eğitimler ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Amacımız, üyelerimizin ve bölge halkımızın gelişimine katkı sağlayacak, ufuk açıcı programlar gerçekleştirmek. Yeni sezonumuzun bölge iş dünyasına ve girişimcilere önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Katılımları ve değerli katkıları için Sayın Erkin Şahinöz'e teşekkür ediyor, programa katılan tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından KUTSO Başkanı Özen tarafından, Şahinöz'e günün anısına plaket verildi.

KUTSO akademi programına, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özdemir, Kumluca Müftüsü Bedir Aydın, Kumluca Vergi Dairesi Müdürü Emine Alaca, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, KUTSO yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Finike MYO'nun öğrencileri ve öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.