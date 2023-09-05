Kutsi, Kula'nın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde sahne aldı

4 EYLÜL Kula'nın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Kutsi sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kutsi, Kulalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Eylül Kula'nın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gündüz, Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programı kapsamında Hisarkapı kavşağından başlayıp Kent Meydanı'nda sona eren kurtuluş korteji ve şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. Öğrenciler tarafından günün önemini anlatan şiirlerin okunması ve halk oyunları ile devam eden etkinliklerin gece programında ise sanatçı Kutsi konser verdi.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere binlerce Kulalı katıldı. Ünlü sanatçı Kutsi, yaklaşık 2 saat boyunca verdiği konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman vatandaşlar da sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Kutsi'ye günün anısına çeşitli hediyeler verildi.