Kutsal Topraklardan Hacılar Eskişehir'e Döndü

Kutsal Topraklardan Hacılar Eskişehir'e Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hac ibadeti için Kutsal Topraklara giden ilk kafile, Cidde'den Eskişehir'e ulaştı. Hacılar, aileleriyle hasret gidererek duygusal anlar yaşadı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren hacılar Eskişehir'e gelmeye başladı.

İlk kafile, 184 yolcusuyla Cidde'den kalkan uçakla saat 15.00'de Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından havalimanının gelen yolcu çıkışında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Kafiledeki hacılardan 55 yaşındaki Mehmet Çakır, gazetecilere, çok farklı bir duydu yaşadığını söyledi.

Çok mutlu olduklarını kaydeden Çakır, "6 Mayıs'ta gittik. 41 gün sonra döndük. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

Sefa Çakır (51) da yaşadıklarını anlatmanın kelimelerle ifade etmesinin zor olduğunu belirterek, "Orada her şey çok güzel. Ayrılırken dün çok ağladık. Vefa tavafımızı yaptık. Mutluluğu ve üzüntüyü beraber yaşadık. Orası çok güzel, inşallah herkes orayı görür. O maneviyatı görüp tadarlar, inşallah." ifadelerini kullandı.

Hacdan gelen amcasının kızını karşılayan Fatma Şan ise kendisinin de iki kez umreye gittiğini anlatarak, gitmek isteyen herkese nasip olmasını diledi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
İsrail, Tahran'da yine TV binasını vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

TV binasına bomba yağdı, bölgeden dumanlar yükseliyor
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı
Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi

Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer silah' iddiasını çürüttü

ABD istihbaratı İsrail'i çürüttü! İran nükleer silah peşinde değil
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.