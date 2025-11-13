Kutsal topraklardaki vatandaşlar şehitler için dua etti

Muğla'dan umreye giden kafile, askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için kutsal topraklarda dua etti.

İl Müftülüğü koordinesinde 5 Kasım'da düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlanan "Muğla 2 Dalaman 1" isimli 220 kişilik umre kafilesi, ibadetleri esnasında askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini aldı.

Umreciler, Milas'lı şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran ve diğer şehit askerler için Kabe'de dua etti.