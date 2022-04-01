Kütahyalıları sahura kaldıracak davulcular mesaiye erken başladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da vatandaşları sahura kaldıracak davulcular, mesailerine belediye önündeki tanıtım etkinliğinde davul çaldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, tanıtım etkinliğinde, davulcuların ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.

İki yıldır pandemi nedeniyle kentte bu etkinliği yapamadıklarını dile getiren Işık, "2020 ve 2021 yılında gerçekleştirememiştik. 'Hayırlı olsun' deyip görevlerine davet edeceğiz. Bu yıl şehir merkezinde 40 mahallemizde 60 civarında davulcumuzla bu hizmeti ramazan boyunca vereceğiz." dedi.

Ayrıca Işık, ramazan boyunca tarihi Germiyan Sokağı'nda çeşitli etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Davulcular adına açıklama yapan Süleyman Demirci ise ramazan ayının gelenekleri arasında bulunan davul geleneğini sürdürdükleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha sonra ramazan davulcuları, kısa gösteri yaptı.