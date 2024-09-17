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Kütahyalılardan Adnan Menderes'e Anma ve Vefa Yürüyüşü

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Kütahya'da, merhum eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıldönümünde geniş katılımlı bir anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte Mehter takımı eşliğinde atlı kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonunda Adnan Menderes ve arkadaşları için dualar edildi. Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, böyle bir programın ilk kez yapıldığını vurgulayarak Kütahyalılara teşekkür etti.

Kütahyalılardan Adnan Menderes'e büyük vefa

KÜTAHYA - Kütahya'da merhum eski Başbakan ve Kütahya milletvekili Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıldönümünde, yoğun katılım ve geniş kapsamlı vefa ve anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı yürüyüş, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinde başlayıp Zafer Meydanı'nda son buldu. Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen atlı kortej yürüyüşünde öğrenciler ellerinde dev Türk bayrağı ve yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe AK Parti Kütahya il Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile çevre illerden gelen misafir milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün sonunda Zafer Meydanı'nda merhum Adnan Menderes ve idam edilen arkadaşları için Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından toplu olarak dua edildi.

"Şehit Başbakanımıza ve arkadaşlarına Allah rahmet eylesin"

Zafer Meydanında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rahmetli Şehit Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. senesinde güzel bir şekilde milletin adamına milletin teveccühünü gösterdiniz. Bu davranışınız milletin gönlünde yer edenlerin uzun zamanlar geçse de o yerlerini en güzel şekilde muhafaza ettiklerini gösteriyor. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun diyorum. Şehit Başbakanımıza ve arkadaşlarına Allah rahmet eylesin. Kuruluşun, kurtuluşun ve demokrasinin şehri Kütahya'dan rahmetler diliyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Onlarla birlikte geçmişten bugüne vatan için, millet için, mukaddesat için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve vefat etmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an hayatta olan gazilerimize Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Şehitlerimizden bize emanet olan bu güzel vatana en güzel şekilde, hep birlikte sahip çıkacağız. Bir daha o acı hadiseler tekerrür etmesin diye, ülkemize, demokrasimize hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

Yürüyüşün akabinde Ulu Cami'de merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşları için Kuran tilaveti ve mevlit okundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'da ilk kez böylesine geniş katılımla bir anma programı tertiplendiğini belirterek, Kütahyalılara Adnan Menderes'e sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Güncel

Adnan Menderes Milletvekili Kütahya

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