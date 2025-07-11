Kütahyalı Öğrenci LGS'de 500 Puan Alarak Geleceğini Şekillendiriyor

Kütahyalı Öğrenci LGS'de 500 Puan Alarak Geleceğini Şekillendiriyor
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Kütahya Atatürk Ortaokulu öğrencisi Münir Salihoğlu, Liselere Geçiş Sınavı'nda tam puan alarak doktor olmayı hedefliyor. Başarısının arkasında düzenli çalışma ve kitap okumanın etkisini vurguladı.

Kütahya'da Liselere Geçiş Sınavında ( Lgs ) 500 tam puan alan Münir Salihoğlu, doktor olmayı hedefliyor.

Kütahya Atatürk Ortaokulu öğrencisi Salihoğlu, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

Salihoğlu, gazetecilere, başarılı olmasını planlı çalışma ve çok kitap okumaya bağlayarak şunları söyledi:

"Çok ders çalışmak yerine düzenli ve planlı çalışma metodunu uyguladım. Başarımı çok kitap okumaya da borçluyum. Bu yıl sınava hazırlandığım için çok fazla okuyamadım ama önceki yıllar çokça kitap okudum. Başarılı olmamda kitap okumamın büyük etkisi var. Bir de deneme sınavlarına çok girdim. Girdiğim denemelerdeki yanlışlarımı tespit ederek üzerine gittim."

Salihoğlu sınava, öğretmenleri ile anne ve babasının destekleriyle hazırlanarak başarılı olduğunu da anlatan Salihoğlu, lise eğitimini İstanbul'daki Kartal İmam Hatip Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi veya Baykar Fen Lisesi'nde okumak istediğini belirtti.

Salihoğlu, ileride doktor veya mühendis olmak istediğini sözlerine ekledi.

Başarısından dolayı öğrencisini tebrik eden Okul Müdürü Ramazan Küçükkavalcı da, Münir'in, LGS'de 500 tam puan alarak kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyledi.

Münir'in başarısının inanan bir yüreğin, sabırla emek veren bir ailenin, adanmış bir öğretmen kadrosunun ve güçlü bir eğitim sisteminin ortak eseri olduğuna inandığını anlatan Küçükkavalıcı, "Evladımıza sevgi ile destek veren ailesine, yolculuğunda ona destek olan öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Münir ve onun gibi arkadaşları ileride ülkemiz için büyük işler yapacağına inanıyorum, onlara çok güveniyorum. Yolculuklarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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