Kütahyalı avcılar Sivas'ta nesli tehlike altındaki vaşağı görüntüledi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Durdulu köyüne avlanmaya giden bir grup avcı, nesli tehlike altında olan vaşakla karşılaştı.

Tavşanlılı avcılardan Murat Okyay, Tuncay Kahraman, İsa Gündüz ve Şükrü Öztaş, hafta sonu Durdulu genel avlağında avlanırken nadir bir an yaşadı. Av sırasında köpeğiyle tavşan ve keklik peşinde olan İsa Gündüz, kayalıkların arasında bir vaşak gördü. Gündüz, bu özel karşılaşmayı şöyle anlattı:

"Dört arkadaşla Sivas Durdulu genel avlağına gittik. Güzel bir av macerası yaşadık. Ancak en unutulmaz an, nesli tükenmekte olan vaşağı görüntülemek oldu. Kayalıklarda bir hareket fark ettim ve hemen saklandım. Köpeğimle birlikte yaklaşık 5-6 dakika pusuda bekledim. Vaşak bize yaklaştı ve bizi fark edince bir ağaca çıktı. Telefonumun kamerasını açarak kısa bir video kaydettim. Bu, avcılık hayatımızın en mutlu anıydı."

Gündüz, Türkiye'de vaşakların sayısının çok azaldığına dikkat çekerek şunları ekledi:

"Türkiye genelinde bu hayvanların nesli azaldı. İnsanlardan uzak ve çok sinsi bir hayvan, bu yüzden görüntülemek oldukça zor. Onu çekebildiğimiz için çok mutluyuz. Tehlikeli olabilir ama insanlardan kaçar. Görüntüsü gerçekten etkileyici ve Türkiye'de çok nadir bulunuyor."

Vaşaklar, Türkiye'nin yaban hayatı açısından önemli bir tür olarak biliniyor ve korunmaları için sıkı önlemler alınıyor. Bu karşılaşma, nesli tehlike altındaki türlere dikkat çekmek açısından da önem taşıyor.