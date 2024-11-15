Üye Girişi
Haberler

Kütahyalı Avcılar Sivas'ta Nesli Tehlike Altındaki Vaşağı Görüntüledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Sivas'a avlanmaya giden bir grup avcı, nadir bir an yaşayıp nesli tehlike altında olan vaşağı görüntüledi. Avcılar, vaşağın Türkiye'de nadiren görüldüğüne dikkat çekerek, bu türün korunmasının önemine vurgu yaptılar.

Kütahyalı avcılar Sivas'ta nesli tehlike altındaki vaşağı görüntüledi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Durdulu köyüne avlanmaya giden bir grup avcı, nesli tehlike altında olan vaşakla karşılaştı.

Tavşanlılı avcılardan Murat Okyay, Tuncay Kahraman, İsa Gündüz ve Şükrü Öztaş, hafta sonu Durdulu genel avlağında avlanırken nadir bir an yaşadı. Av sırasında köpeğiyle tavşan ve keklik peşinde olan İsa Gündüz, kayalıkların arasında bir vaşak gördü. Gündüz, bu özel karşılaşmayı şöyle anlattı:

"Dört arkadaşla Sivas Durdulu genel avlağına gittik. Güzel bir av macerası yaşadık. Ancak en unutulmaz an, nesli tükenmekte olan vaşağı görüntülemek oldu. Kayalıklarda bir hareket fark ettim ve hemen saklandım. Köpeğimle birlikte yaklaşık 5-6 dakika pusuda bekledim. Vaşak bize yaklaştı ve bizi fark edince bir ağaca çıktı. Telefonumun kamerasını açarak kısa bir video kaydettim. Bu, avcılık hayatımızın en mutlu anıydı."

Gündüz, Türkiye'de vaşakların sayısının çok azaldığına dikkat çekerek şunları ekledi:

"Türkiye genelinde bu hayvanların nesli azaldı. İnsanlardan uzak ve çok sinsi bir hayvan, bu yüzden görüntülemek oldukça zor. Onu çekebildiğimiz için çok mutluyuz. Tehlikeli olabilir ama insanlardan kaçar. Görüntüsü gerçekten etkileyici ve Türkiye'de çok nadir bulunuyor."

Vaşaklar, Türkiye'nin yaban hayatı açısından önemli bir tür olarak biliniyor ve korunmaları için sıkı önlemler alınıyor. Bu karşılaşma, nesli tehlike altındaki türlere dikkat çekmek açısından da önem taşıyor.

Kütahyalı Avcılar Sivas'ta Nesli Tehlike Altındaki Vaşağı Görüntüledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Güncel
Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.