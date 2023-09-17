Kütahya ve Tavşanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kütahya il merkezi ve Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 27 adet sentetik ecza, 639 adet sentetik ecza ve 125.11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya il merkezi ve Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar ile Kütahya il merkezinde A.Y. isimli şahsın Uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine takibe alınan kişinin madde sattığı 2 kişi yakalanarak, 27 adet sentetik ecza ele geçirildi. A.Y. isimli kişinin ikametinde yapılan aramalarda, 639 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aynı gün Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen B.B. isimli kişinin yönetimindeki araç durdurularak yapılan aramada 125.11 gram metamfetamin ile 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya il merkezinde yakalanan A.Y. ve Tavşanlı ilçesinde yakalanan B.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılbaşından itibaren il genelinde 'uyuşturucu madde ticareti' çerçevesinde tutuklu sayısı 79 'a yükseldi. - KÜTAHYA