Üye Girişi
Haberler

Kütahya Valisi Musa Işın, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Işın, ajansın Kütahya bürosunda, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, 'Haber', 'Çevre Yaşam' ve 'Spor' ile bu yıla özel eklenen 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Işın, ajansın Kütahya bürosunda, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını seçen Işın, "Çevre-yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", "Spor" kategorisinde ise Özgür Tiran'ın "Pehlivan adayları" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafını oylayan Işın, " Gazze : Kanıt" kategorisinde de Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" karesini seçti.

Vali Musa Işın, her biri ayrı bir anlam ifade eden fotoğrafları çeken AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın dünyanın dört bir tarafında çektiği görsellerin büyük önem taşıdığını belirten Işın, "Ben de tercihimi kullanırken daha çok toplumsal olaylarda halkımızın dikkatini çekebilecek fotoğraflar seçtim. Gazze'de çekilen tüm fotoğraflar gerçekten çok yaralayıcı, ciğerparelerimiz parçalanıyor. Çaresizliğin vermiş olduğu büyük bir ıstırap içerisindeyiz. Onlar için sadece dua edebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Valiliği Deprem Gazze Spor Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title