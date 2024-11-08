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Kütahya Valisi Musa Işın, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Kütahya Valisi Musa Işın, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çıkan yangında zarar gören evler ve hayvan barınaklarını inceledi. Devletin yangın sonrası mağdurlara destek olacağına dair açıklamalarda bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesinde 7 ev ile 4 hayvan barınağının yandığı köyde incelemelerde bulundu.

Vali Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ile ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyüne giderek dün çıkan yangında evleri yanan vatandaşlarla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Işın, burada yaptığı konuşmada, devletin güçlü olduğunu ve yangında zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.

Can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu belirten Işın, şöyle devam etti:

"Allah böyle bir felaketi bir daha göstermesin. Belediyelerimiz, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz yangını söndürmek için seferber oldular. Çok şükür yangın daha da ilerlemeden, can kaybı yaşanmadan söndürüldü. Bu bizim için büyük bir teselli. Evler zamanında tahliye edildi. Yaralar devletimiz tarafından sarılacak."

Işın, AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldığını sözlerine ekledi.

Dün, Kızılçukur köyünde bahçeye dökülen soba külünden çıkan yangın, kısa sürede bazı binalara sıçramıştı. Karadan arazözler, havadan iki helikopterle müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüş, yangında 7 ev ile 4 hayvan barınağı zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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