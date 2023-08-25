Kütahya Valisi Musa Işın'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte uyuşturucu meselesini tamamen çözmeyi amaçladıklarını bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve emniyet personelini ziyaret eden Işın, burada yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin Türkiye'nin en önemli meselelerinden olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda hassasiyetle davrandığını söyledi.

Kütahya'da uyuşturucuyla mücadelenin hassasiyetle sürdürüleceğini belirten Işın, şöyle konuştu:

"Ancak bunu engellemek, evlatlarımızı bu zehir tacirlerinden kurtarmak için güvenlik güçlerimiz çok ciddi bir çalışma içerisindedirler. Biz hep birlikte Kütahya'mızda bu illetin ortadan kalkması için ciddi bir gayret gösteriyoruz. Güvenlik güçlerimizin bu konuda özel çalışmaları söz konusudur. Bizim amacımız uyuşturucu meselesini Kütahya'dan tamamen silmektir. Bu konuda umut verici çalışmalar var."

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların tamamının bilindiğini, suç işlemleri halinde gerekenlerin yapılacağını ve gençlerin kesinlikle heder olmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Işın, tıpkı terörde olduğu gibi uyuşturucu satanlarda da aynı kararlılıkla mücadelenin süreceğini ifade etti.

Işın, uyuşturucu ile mücadelede ailelerin de desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.