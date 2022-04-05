Kütahya Valisi Çelik, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya Valisi Çelik, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Muharrem Cin - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya Valisi Çelik, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü tebrik etti.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü tebrik etti.

Çelik, kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, 102 yıldır Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın dünyanın birçok coğrafyasında faaliyet gösteren büyük bir ajans olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla hizmet eden Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, doğru, eksiksiz ve tarafsızlık ilkesiyle görevini sürdüren çalışanlarına başarılar diliyorum."

AA / Muharrem Cin - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title