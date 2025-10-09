Haberler

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği
Osmanlı Dönemi'ne dayanan vakıflarla hayır şartlarını yerine getiren Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahipsiz hayvanlara toplam 1605 kilogram mama desteğinde bulundu.

Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş çeşitli vakıfların hayır şartlarını yerine getiren Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu.

Müdürlük, Vakıf Genel Müdürlüğünce idare edilen Reşide Hatice Hanım Vakfı ve Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 1605 kilogram mamayla sahipsiz hayvanlara destek oldu.

Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden müdürlük personeli hem barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdi hem de çeşitli noktalarda sokak hayvanlarına mama ulaştırdı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, yaptığı açıklamada, geçmişte kurulan vakıfların hemen her alanda hizmet verdiğini söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için de çalışma yapıldığını hatırlatan Çınar, "Asırlardır süregelen vakıf kültürünün şefkat, merhamet ve iyilik anlayışını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda hayra vesile olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
