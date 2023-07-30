Kütahya Tavşanlı'daki yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Başköy Köyünde Hasan Erol'a ait evde yangın çıktı. Köyde hayır yemeğinin olduğu düğün salonundan çıkanlar dumanları görmesi ile yetkililere bildirdi. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangına, Orman işletme arazözleri, Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale etti.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.