Kütahya Simav'daki Depremin Ardından Psikososyal Destek Çalışmaları Başladı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından Psikososyal Destek ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" bilgisini paylaştı.