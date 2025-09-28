Kütahya Simav'daki Deprem İçin Psikososyal Destek Çalışmaları Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremin ardından Psikososyal Destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin."