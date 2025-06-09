Kütahya Simav'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 13.21'de 9.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya Simav'da 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.21'de meydana gelen deprem yerin 9.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: ANKA / Güncel