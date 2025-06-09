(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya Simav'da 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.21'de meydana gelen deprem yerin 9.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.