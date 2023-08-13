Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 Bin 500 Vatandaşı Bilgilendirdi

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 bin 500 vatandaşı bilinçli ve güvenli internet kullanımı, siber zorbalık konularında bilgilendirdi.

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde il merkezinde gerçekleştirilen 46. Kütahya Festivali etkinliklerinde; Cafeler Sokağı'nda ve belediye alanında yapılan etkinliklerde toplam 2 bin 500 vatandaşa; bilinçli ve güvenli internet kullanımı, siber zorbalık hakkında bilgiler verilerek bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuldu. - KÜTAHYA