Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü'nde Temel Atma Töreni

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Germiyan Kampüsü'nde, Merkezi Derslik 1. Etabı için temel atma töreni düzenlendi.

Vali Musa Işın, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın Sağlık Bilimleri Üniversitesi bulunan ender şehirlerden olduğunu söyledi.

Kampüsün ulaşımın kolay olduğu bir bölgede olduğunu belirten Işın, "Biz bu noktada çok şanslıyız. Rektörümüz, hocalarımızla büyük bir gayret içinde. İnşallah kısa sürede burası çok müstakil ve güzel bir kampüs haline gelecektir. Her türlü desteğimiz, Rektörümüzün, yönetiminin ve üniversitemizin yanındadır." dedi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de Zafertepe Mahallesi'ndeki Germiyan Kampüsü'nün, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden (DPÜ) devredildiğini hatırlattı.

Temeli atılan binanın çok nitelikli olacağını ifade eden Tekin, "4 bin 700 metrekare zemin alanına oturan 11 bin metrekare kapalı alana sahip. 26 farklı derslikte aynı anda 3 bine yakın öğrencimiz ders görebilecek. 4 farklı mekanda 630 öğrencimiz bilgisayar eğitimi alabilecek, bilgisayar ortamda sınavlarını yapabilecek. Germiyan Kampüsü, üniversitemizin tek kampüsü olacak. Bu bölünmüş yapıdan kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dersliklerin temeli atıldı.