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Kütahya OSB Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Yatırımcılara ve çalışanlara cuma namazının ardından aşure dağıtımı yapıldı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, (OSB) Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayında, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarına ve çalışanlarına kılınan cuma namazının ardından merhume Hacı Hediye Güral Camiinde aşure dağıtımı gerçekleştirdik" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Kütahya OSB Güncel Haberler

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