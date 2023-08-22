Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı Kütahya karayolu 15. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Sedat G. idaresindeki 43 HE 092 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil servis sevk edildi. Yaralı sürücü Sedat G. ve aynı araçta bulunan Emine G. olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA