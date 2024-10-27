Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Tavşanlı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Artıranlar köyü yakınlarında tespit edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Artıranlar köyü yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.