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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde korkutan yangın kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince bir saatte söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, alevlerin solucan gübre tesisine ulaşmadan kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın saat 14.00 sıralarında Tepecik Beldesindeki boş arazide çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, arazinin yanında bulunan solucan gübre tesisine ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme Tavşanlı İtfaiye Kütahya

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