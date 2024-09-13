Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde korkutan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın saat 14.00 sıralarında Tepecik Beldesindeki boş arazide çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, arazinin yanında bulunan solucan gübre tesisine ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),