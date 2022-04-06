Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki yıl ara verilmesinin ardından ramazan etkinliklerine tarihi Germiyan Sokağı ev sahipliği yapıyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, açılış programında yaptığı konuşmada, kente ait değerlerin bu tarihi sokakta sergileneceğini söyledi.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği de ifade ettiğini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz yıl 2019'da ücretsiz olarak etkinliklerimizi Germiyan Sokağı'nda yapmıştık. Bunu bir gelenek haline getirelim dedik. Çünkü içinde bulunduğumuz bu ortam, şehrimize değer katan önemli bir kültür sokağımız. Kalan iki yıllık görev süremiz içinde sizlere ne söz verdiysek, onların tamamını yerine getirmek için canla başla, 24 saati dolu dolu yaşayarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Işık ve beraberindekiler stantları gezerek "hayırlı işler" diledi.

Etkinlikler halk oyunları ekibinin gösterisi ve Türk Halk Müziği konseri ile devam etti.