Haberler

Kütahya'nın Simav İlçesinde İki Deprem Meydana Geldi

Kütahya'nın Simav İlçesinde İki Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler İstanbul'da da hissedildi, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.59'da oldu. Yerin 8.46 kilometre büyüklüğünde hissedilen deprem, Kütahya'nın yanı sıra çevre iller Eskişehir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Afyon ile İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

1 yıldır devlet hastanesine giden genç kızdan vahim iddia
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.