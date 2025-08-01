Kütahya'nın Simav İlçesinde İki Deprem Meydana Geldi

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde iki deprem, 2 dakika arayla gerçekleşti. Depremler herhangi bir olumsuzluk yaratmadı, ancak kısa süreli paniğe neden oldu.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, bugün saat 07.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Simav, bu depremden 2 dakika sonra, saat 07.17'de bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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