Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Putin'e destek için gönderdiği binlerce askerden Kim'i yıkan haber

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda depremler meydana geldi

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda depremler meydana geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde son 24 saatte en büyüğü 3,7 büyüklüğünde dört deprem oldu. AFAD verilerine göre, ilk deprem 3,6 büyüklüğünde gerçekleşti ve ardından artçı sarsıntılar devam etti.

(KÜTAHYA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde dünden bu yana en büyüğü 3,7 olan dört deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre; dün sabah saatlerinden bu yana merkez üssü Simav olmak üzere büyüklükleri 3'ün üzerinde art arda depremler meydana geldi.

AFAD verilerine göre; Simav'da dün gece 00.24'te 3,6 büyüklüğünde ilk deprem deprem meydana geldi, derinliği 7.08 kilometre olarak ölçüldü. İlk depremin ardından saat 05.50'de aynı noktada tekrar 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, ikinci depremin şiddeti 8.31 kilometre olarak ölçüldü.

Kentte bugün sabah saatlerinden itibaren depremler meydana geldi. Saat 06.04'te merkezi Simav olan 3,5, saat 09.06'da da 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 12.7 kilometre ölçüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.