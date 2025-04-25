Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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