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Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,3 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 13.43 km olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20.20'te te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 13.43 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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