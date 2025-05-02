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Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,55 kilometre olarak kaydedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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