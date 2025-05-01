Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 14.38'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Kütahya kent merkezi ve ilçelerde hissedildi.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada,"Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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