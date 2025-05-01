Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.38'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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