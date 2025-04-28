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Kütahya'nın Simav İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 3,9 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin derinliği 11,82 kilometre olarak kaydedildi. AFAD, depremin saat 02.45'te gerçekleştiğini açıkladı.

(ANKARA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.45'te 3,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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