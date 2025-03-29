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Kütahya'nın Gediz İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Gediz ilçesinde çıkan orman yangını, etkili söndürme çalışmaları ve sağanak yağmur sayesinde kontrol altına alındı. Yangının kapsamı gün ağarınca belirlenecek.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Çukurören ve Aslanapa'nın Tokul köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ve Gediz Belediyesi itfaiyesine bağlı 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, yaklaşık 150 personel ile müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan orman köylüleri de destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla ve bölgede etkili olan sağanağın etkisiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının ne kadar alanda etkili olduğunun gün ağarınca tespit edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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