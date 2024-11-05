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Kütahya'nın Gediz İlçesinde 18 Günlük Arama Sonunda Kadın Cesedi Bulundu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 18 Günlük Arama Sonunda Kadın Cesedi Bulundu
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 Ekim'den bu yana kaybolan 52 yaşındaki Asiye Günay'ın cesedi, evinin yakınında bir samanlıkta bulundu. Daha önce arama yapılan alanda cesedin bulunuşu dikkat çekti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 gündür aranan kadının cansız bedenine, evinin yakınında akrabasına ait samanlıkta ulaşıldı.

Akkaya köyünde yaşayan ve 18 Ekim'den bu yana haber alınamayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Asiye Günay'ın cesedi, evinin yakınındaki samanlıkta bir yakını tarafından balyaların arasında bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Günay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Söz konusu samanlıkta daha önce birçok kez arama yapıldığı öğrenildi.

Asiye Günay için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Köy içinde ve ormanlık alanda yapılan çalışmalara rağmen Günay'a ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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