Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor - Haberler

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Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Efe - Güncel
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Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor 40 yıllık çam ağacının kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyorKÜTAHYA Kütahya'nın şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları'nda yenilenmesi tamamlanan Harlek Termal Otel'in içindeki çam...

Kütahya'nın en çevreci oteli... Çam ağacının gövdesi otelin içinde yer alıyor

40 yıllık çam ağacının kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyor

KÜTAHYA Kütahya'nın şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları'nda yenilenmesi tamamlanan Harlek Termal Otel'in içindeki çam ağacını görenler gözlerine inanamıyor. 40 yıllık çam ağacının kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyor.

Otel Müdürü Ergin Umur, boyu yaklaşık 10 metreyi bulan çam ağacının, otelin ilk inşaatı sırasında kesilmeden günümüze kadar geldiğini söyledi. Umur, "Yılar önce çam ağacı kesilmemiş. Ağacın gövdesini otelin koridorundan geçirilmiş. Ağacın kökü ve gövdesi otelin içinde, dalları ise otelin dışında yer alıyor. Otele gelen müşterilerimiz bu durumu görünce önce şaşırıyor, sonra da çevreye olan hassasiyetimizden dolayı bize teşekkür ediyor" dedi. Umur, çam ağacının bakımı ve sulanmasının otel görevlileri tarafından düzenli olarak yapıldığını da sözlerine ekledi. Müşteriler de, çevreye duyarlılıkları sebebiyle otelin yetkilileri ve çalışanlarına tebrik ederek, anı fotoğrafı çekiyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Güncel

Kütahya Termal Güncel Haberler

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