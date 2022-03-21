Kütahya'nın Domaniç ilçesinde buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
AA - Muharrem Cin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Domaniç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.
AA / Muharrem Cin - Güncel