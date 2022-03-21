Kütahya'nın Domaniç ilçesinde buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Haberler

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Pazartesi, 21 Mart, Kütahya, Domaniç, Güncel, Haberler

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