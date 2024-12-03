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Kütahya Müftülüğü'nden Engellilere Özel Camii Düzenlemesi

Kütahya Müftülüğü'nden Engellilere Özel Camii Düzenlemesi
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Kütahya Müftülüğü, tekerlekli sandalye kullanan engellilerin camide namaz kılabilmesi için Musab Bin Umeyr Camisi'nde engelli girişi ve namaz alanı oluşturdu. Müftü İrfan Açık, bu düzenlemenin diğer camilere de örnek olmasını umduğunu belirtti.

Kütahya Müftülüğü, tekerlekli sandalye kullanan engellilerin de camiye gelip namaz kılabilmesi için Musab Bin Umeyr Camisi'ne engelli girişi ve namaz kılma yeri yaptı.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar'ın, engeller için camilerde düzenleme yapılması talebi üzerine harekete geçen Kütahya Müftülüğü, müftülük külliyesi içinde bulunan Musab Bin Umeyr Camisi'de düzenleme yaptı.

Asansörle çıkılan caminin girişine engelli girişi yapılarak camiye tekerlekli sandalye ile gelen engellilerin namaz kılabileceği alan oluşturuldu.

Kütahya Müftüsü İrfan Açık, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin cuma ve vakit namazlarını camide kılabilmeleri için yine engellilerin işbirliğinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Yapılan çalışmanın diğer camilere örnek olmasını istediklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

"Bu çalışma bize bir örnek oldu. Biz buradan hareketle diğer camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bunu yapmaya çalışacağız. Biz hepimiz cenabı Allah'ın kuluyuz. Engelli, engelsiz ayrımına asla tabi değiliz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin de ibadetlerini en kolay bir şekilde nasıl yapabileceği hususunda çalışmamızı yaptık."

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar da örnek çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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