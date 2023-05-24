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Kütahya milletvekilleri mazbatalarını aldı

Kütahya milletvekilleri mazbatalarını aldı

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Kütahya'da, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti, CHP ve MHP'den milletvekili seçilen isimler mazbatalarını aldı.

Kütahya'da, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ak Parti, CHP ve MHP'den milletvekili seçilen isimler mazbatalarını aldı.

Kütahya Adliyesi'nde düzenlenen törene, AK Parti'den milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, CHP'li Ali Fazıl Kasap, MHP'li Ahmet Erbaş ile parti teşkilatlarının yöneticileri katıldı.

Milletvekillerine mazbataları İl Seçim Kurulu Başkanı Özgür Özgün, Adalet Komisyon Başkanı Savaş Tek, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Başarı takdim etti.

Programda konuşan milletvekilleri AK Parti'li Biçer, Bayırcı ve Demir, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından başlayacak yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde Kütahya ve Türkiye için çalışacaklarını söylediler.

Seçimde sandık başına giden bütün seçmenlere teşekkür eden Biçer, "Bugünden itibaren Kütahya için gün birlik günüdür. Cumhur İttifakı'nın Kütahya milletvekilleri olarak biz bu birlikteliği sağladık. Bundan sonra inşallah Kütahya'mız için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

CHP'li Ali Fazıl Kasap da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kütahya'nın sesi olacağını ifade etti.

MHP'li Ahmet Erbaş ise önceki dönemlerde yaptığı çalışmaların daha fazlası için gayret edeceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Kütahya MHP Güncel Haberler

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