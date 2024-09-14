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Kütahya Merkezli Operasyonda 22 Şüpheli Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıktan Yakalandı

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Kütahya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 6 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bahis kanununa muhalefetle suçlanıyor.

Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddiasıyla yakalanan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, önceki gün Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da yaptığı operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları örgütlü olarak kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.A, H.K, T.T, E.D, F.D. ve F.A, çıkarıldıkları hakimlikçe "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Polis, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları örgütlü olarak kripto varlıklar üzerinden akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 8 ay boyunca çalışma yürütmüştü.

Banka hesapları takibe alınan şüphelilerin, yasal gelirlerinin üstünde olan paraları banka hesapları üzerinden kripto para borsasına aktardıkları ve yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi oluşturdukları tespit edilmişti.

Ekiplerce, Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan baskınlardaki aramalarda, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri, kaynağı belirsiz 120 bin lira para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, 22 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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