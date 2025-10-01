Haberler

Kütahya Lisesi Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Klip

Kütahya Lisesi Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Klip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlık ölmesin' temalı bir klip hazırladı. Klipte, Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirinden uyarlanan bir şarkı seslendiriliyor ve barış çağrısı yapılıyor.

Kütahya'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki halka destek amacıyla klip hazırladı.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden bir grup öğrenci, okul idaresi ve öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları klipte, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine ve insanlık dramına dikkati çekti.

"İnsanlık ölmesin" temasıyla hazırlanan ve Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı şiirinden uyarlanan şarkının seslendirildiği klipte, çocukların yaşadığı acılara değinildi.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetin anlatıldığı klipte, barış ve merhamet çağrısı yapıldı.

Okul Müdürü Ahmet İren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlara dikkati çekip, oradaki halka destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin duyarlı yetişmesine katkı sunmak istediklerini dile getiren İren, "Öğrencilerimizi ahlaki ve evrensel değerlere sahip çıkacak şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu klipte de Gazze'de veya dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan insanların ve canların sesi olmalarını istedik." ifadelerini kullandı.

İren, klipte emeği geçen müzik öğretmenleri Serkan Saruhan ve Hakan Dağ ile öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

Şehre rahat nefes aldıran patlama! Operasyonu askeri personel yürüttü
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.