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Kütahya-İnegöl kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı. Kar kalınlığının 20 santimetre ulaştığı bölgede, kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Kar kalınlığının 20 santimetre ulaştığı Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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